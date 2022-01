Călătoria în străinătate l-ar putea duce după gratii pe un bărbat din Telciu, înscris în Registrul infractorilor sexuali Un barbat din Telciu care a fost condamnat pentru infracțiunie sexuale și eliberat intre timp, risca sa ajunga din nou la inchisoare din cauza ca a plecat in strainatate, fara sa anunțe polițiștii din comuna, obligație prevazuta de lege pentru toți agresorii sexuali inscriși in Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, ieri, 11 ianuarie, in urma verificarilor efectuate de polițiști cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

