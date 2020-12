Stiri pe aceeasi tema

- Intre București și Timișoara trenurile fac in prezent aproape 10 ore pe 533 km, in timp ce aceeași calatorie in 1939 era mai rapida. O modernizare serioasa nu a mai fost facuta de 25 de ani și probabil vor mai trece doua – trei decenii pana cand trenurile vor reveni la timpii din 1996, perioada […]…

- Trenurile TGV sunt mândria sistemului feroviar francez, dar pandemia a facut ca ele sa genereze pierderi imense din cauza ca numarul de calatori a scazut drastic la mai puțin de o zecime fața de vremurile normale. SNCF discuta tot mai mult despre schimbarea planurilor tarifare și despre eliminarea…

- La 13 decembrie intra în vigoare noul Mers al Trenurilor și unele lucruri se vor schimba. Între Brașov și București va circula cel mai rapid tren din ultimele patru decenii între aceste doua orașe, iar de la Brașov la Constanța va exista un tren care face sub 4 ore și jumatate. Și…

- Trenurile operate de CFR Calatori pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Otopeni vor circula la o frecventa de o ora si vor face 23 de minute pe traseu, avand doua opriri, la Parc Mogosoaia si la patinoarul omului de afaceri Ion Tiriac.

- ​Ford a ajuns sa produca aproximativ 1.000 de mașini pe zi la Craiova, iar trenul ar fi o varianta foarte buna de transport daca nu ar fi probleme cu infrastructura și daca nu ar aparea întârzieri la vama. În aceste condiții, ponderea trenului a scazut pentru Ford Craiova în…

- CFR Calatori a anunțat ca va suplimenta capacitatea de transport in perioada 7 – 16 octombrie 2020 pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre Iasi cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva. „In acest an cel mai mare numar de vagoane de dormit si cuseta pe trenurile care ajung la Iasi. CFR…

