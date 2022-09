Stiri pe aceeasi tema

- In urma succesului repurtat la prima editie, Transavia lanseaza continuarea concursului de rețete originale pe baza de carne de pui – “Pui gatit cum vrei tu cu Fragedo”, in perioada 15.09.2022 – 31.03.2023. Toți pasionații de gatit au, din nou, ocazia sa iși demonstreze talentul participand la concurs,inscriindu-și…

- A mai ramas o zi pana la deschiderea oficiala a Memorialului Mircea Dohan la handbal, o competiția destinata liceenilor și care a ajuns la cea de-a X-a ediție. Familia regretatului sportiv roman careian, Mircea Dohan, face an de an eforturi considerabile pentru susținerea unei manifestari sportive…

- Studenti ai Universitații Transilvania din Brașov vor participa la doua competitii internationale de curse. Echipa „BlueStreamline” lanseaza astazi un nou monopost. Echipa de curse a Universitații Transilvania din Brașov lanseaza astazi un nou monopost. Cu Monopostul BS22, studenții brașoveni vor participa…

- Solistul Trupei Hara, Flavius Buzila, a anuntat, miercuri, ca piesa „Ar fi trebuit" (Should"ve Known Better) este finalista intr-unul dintre cele mai mari concursuri internationale de creatie muzicala din SUA, „Song of the Year". „Piesa noastra „Ar fi trebuit" (Should"ve Known Better) este finalista…

- Peste 260 de luptatori de kickbox urca in ring la Alba Iulia, in cadrul competiției internaționale Cezar Fight Championship Peste 260 de luptatori de kickbox din Romania și Republica Moldova vor ”lua cu asalt” Alba Iulia, in weekend-ul 9 – 10 iulie. Mai exact, sportivi și antrenori din 40 de cluburi…

- In Casa Rusa din Chișinau, a fost premiat Alexandru Rusu – un elev din Moldova – ciștigator al concursului internațional „Spune lumii despre Patria ta”. Competiția internaționala „Spune lumii despre Patria ta” a fost organizata de Centrul inovator pentru educația copiilor și a tinerilor cu sprijinul…

- Ieri, la Sala Mare a Consiliului Județean a avut loc festivitatea de deschidere a etapei naționale a Concursului „Educație rutiera, educație pentru viața”.Concursul este organizat de Ministerul Educației in colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, la nivel local activitațile fiind coordonate prin…

- Ioan Popa și Mihai Avram de la ISU Alba au caștigat locul I respectiv II, la categoriile lor de varsta, la competiția “Cel Mai Puternic Pompier”, care a reunit peste 80 de salvatori militari. „Ioan, Mihai si Andrei sunt cei trei colegi care au facut echipa in cadrul etapei naționale a Concursului “Cel…