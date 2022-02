Stiri pe aceeasi tema

- Poliția orașului Calan, județul Hunedoara, a fost sesizata, sambata seara, ca, in urma unui conflict spontan intre doi iubiți, un tanar și-ar fi lovit concubina, in varsta de 18 ani, iar apoi a aruncat-o de la fereastra apartamentului de la etajul 3.Tanara a supraviețuit și a fost preluata de un echipaj…

- Un barbat din Bradeni, banuit ca si-a ucis baietelul in varsta de 6 ani, a fost retinut, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Copilul a fost gasit mort in pat chiar de catre tatal sau. “Ca urmare a administrarii probatoriului in cauza, fata de tatal copilului s-a declansat urmarirea…

- Un barbat din Bradeni, banuit ca si-a ucis baietelul in varsta de 6 ani, a fost retinut, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, conform Agerpres. "Ca urmare a administrarii probatoriului in cauza, fata de tatal copilului s-a declansat urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Un coif de tipul unui „turban turcesc cu diadema”, posibil din secolul al XVIII-lea și susceptibil sa apartina patrimoniului cultural național, a fost descoperit in casa unui barbat in urma unor percheziții, anunța polițiștii din Argeș. Obiectul urma sa fie vandut de suspect pe internet, informeaza…

- O fata in varsta de 13 ani a fost ranita, duminica, dupa ce un recipient cu lichid inflamabil aprins ar fi fost aruncat dintr-un autoturism, in localitatea argeseana Priboieni. "In seara zilei de 23 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni au fost sesizati prin Serviciul Unic…

- "In seara zilei de 23 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni au fost sesizati prin Serviciul Unic Apeluri de Urgenta 112 (de catre o persoana - n.r.) cu privire la faptul ca fiica sa, de 13 ani, ar fi suferit arsuri, dupa ce persoane necunoscute, care se deplasau cu un autoturism,…

- Potrivit IPJ Mureș, la data de 15 ianuarie 2022, in urma activitaților informativ-operative si de cercetare penala desfasurate de politistii din cadrul I.PJ. Mures, au fost identificati 4 barbati, cu varste cuprinse intre 22 si 35 de ani, din Cluj si Iasi, banuiti de comiterea faptei.„La data de 16…

- Procurorii din Tulcea au inceput urmarirea penala in rem pentru purtare abuziva in urma incidentului din localitatea Turcoaia, de sambata, in urma caruia un copil a fost impuscat din greseala de un politist care urmarea un sofer fugar si folosise armamentul din dotare pentru prinderea acestuia. „La…