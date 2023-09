Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj intalnește pe teren propriu formația Poli Iași, iar Farul Constanța joaca in deplasare cu FCU Craiova. Este vorba despre meciurile de duminica din etapa a VIII-a a Superligii de fotbal.

- CFR Cluj invinge in deplasare pe FC Voluntari și urca pe primul loc in clasamentCFR Cluj a invins sambata, in deplasare, pe FC Voluntari și a urcat pe primul loc in clasamentul Superligii de fotbal. Partida a facut parte din etapa a VIII-a. Tot sambata, FCSB joaca in Ghencea cu Univ.Craiova, informeaza…

- Echipa Rapid Bucuresti a invins vineri, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Dinamo Bucuresti, intr-un meci din etapa a opta a Superligii. Albion Rrahmani a reusit o noua dubla pentru giulesteni. Derby-ul Rapid – Dinamo se joaca din nou in Superliga, iar problemele nu au lipsit inaintea fluierului de…

- Echipa Rapid Bucuresti a invins vineri, in deplasare, scor 5-3, formatia FCU Craiova, intr-un meci din etapa a saptea a Superligii. Aurelian Chitu (Craiova) si Albion Rrahmani (Rapid) au reusit sa inscrie cate o „dubla”.Gazdele au inceput meciul bine, deschizand scorul inca din minutul 4, cand Baeten…

- Etapa a doua a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 21 iulie, cu jocurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – U Craiova 1948 scor 1-0 (FOTO) și UTA Arad – CFR Cluj 1-3. Sambata, 22 iulie, se vor disputa partidele: Farul Constanța – FC Voluntari (de la ora 18:15) și FCSB – Dinamo București (incepand cu […]…

- Meciul dintre Sepsi vs FCU Craiova a deschis etapa a 2-a din SuperLiga. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal. In minutul 89, Sepsi a reușit sa deschida scorul. Aganovici a centrat…

- FCSB a inceput prima repriza in forța cu atacuri constante spre poarta echipei craiovene. Dominația bucureștenilor s-a confirmat intr-o ploaie de goluri și ocazii. FCSB a invins cu un scor de 3-1 (2-0), la Targu Jiu, intr-un meci din etapa inaugurala a Superligii.

