Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a invins-o cu emotii pe Astra Giurgiu, cu scorul de 2-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 4-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea a obtinut victoria prin golurile marcate de bosniacul Elvir Koljic (60, 90+1), primul dupa o actiune a…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa sa debuteze cu dreptul in Liga I dupa intreruperea cauzata de pandemia de COVID-19, meciul cu Astra Giurgiu fiind foarte important in lupta pentru primele pozitii in clasament.…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Mihai Balasa, a prefatat astazi intalnirea cu Astra Giurgiu, prima pentru olteni de la reluarea Ligii I dupa pauza impusa din cauza pandemiei de coronavirus. Intalnirea din runda 4 a play-off-ului este programata vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi ne facem calcule de profit cu recomandari de tip șansa dubla și cornere. Mizam pe cel puțin 8 lovituri de la colțul terenului in Levante – Sevilla, partida in care oaspeții, angrenați in lupta pentru podium, țintesc toate cele 3 puncte, inaintea unei duble…

- Suporterii dinamovisti nu se dezmint. Sunt mereu langa echipa lor de suflet. Fanii alb-roșii au strans 22.000 de euro din vanzarea de bilete la meciul de fotbal virtual FIFA 20 Dinamo - Universitatea Craiova, disputat luni seara. Banii urmeaza sa fie folositi pentru achitarea datoriilor clubului in…

- Printre cei care s au alaturat si au sprijinit campanile de milostenie derulata, cu ajutorul voluntarilor, de Parohia Topraisar in aceste vremuri grele din pricina pandemiei de coronavirus , s a aflat si fotbalistul Alexandru Cicaldau 22 de ani , de la Universitatea Craiova, international al Romaniei.Acesta…

- Federația Romana de Fotbal organizeaza eCupa Romaniei: fiecare echipa din primul eșalon va fi prezenta prin propriii jucatori in competiția din FIFA 20. Pana acum știm sigur ca Alibec reprezinta Astra și Mihaila lupta cu Universitatea Craiova! Fotbalul traverseaza o perioada dificila, competițiile de…