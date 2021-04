Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 25 de caței ținuți in condiții precare au fost salvați, joi, de polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor. Aceștia au fost sesizați cu privire la faptul ca, in zona fostei stații de epurare din comuna aradeana Șiria, se afla in pericol mai mulți caini. In urma verificarilor…

- Politistii au deschis dosar penal pentru comiterea infractiunii de uciderea animalelor cu intentie, fara drept, in urma aparitiei in mediul online a unor imagini cu o pisica schingiuita de doi copii, potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Braila. "Biroul pentru…

- Incepand cu acest an, in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea funcționeaza Biroul pentru Politia Animalelor. Astfel, polițiștii vor lua masuri atunci cand vor constata ca un animal se afla in stare de pericol. Biroul pentru Protecția Animalelor este structura de specialitate din cadrul…

- Un barbat de 42 de ani a mers duminica dimineața la Poliția Deva și le-a spus ca și-a ucis, in urma cu cateva ore, fosta concubina, care locuiește in Cisnadie, județul Sibiu. Polițiștii și-au alertat colegii, iar cand au ajuns la locul crimei, au gasit victima. Barbatul de 42 de ani a avut o relație…

- In cursul anului 2020, in contextul pandemiei de Covid, activitatea Inspectoratului de Politie Judetean Salaj a fost orientata, cu preponderenta, spre desfasurarea de activitati in scopul protejarii sanatații publice, prevenirii imbolnavirii resursei umane proprii și adaptarea modului de lucru la noile…