- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- Deputatii au votat in prima lectura proiectul de lege care prevede pedepse mai aspre pentru soferii care urca bauti la volan. Odata cu intrarea in vigoare a prevederilor respective, acestia vor ramane imediat fara permisul de conducere pentru o perioada de la sase luni in cazul primei abateri pana la…

- Trump a ținut o conferința de presa in care spune ca liderul Kim Jong Un a fost de acord, verbal, sa distruga ”o instalație majora de testare a motoarelor de racheta” și s-a angajat ferm pentru denuclearizare.

- Banca Mondiala a anuntat miercuri ca luna viitoare va fi aprobata de catre Consiliul de Administrație o linie de credit acordata Romaniei, suma care va putea fi trasa fiind de 400 de milioane de euro, banii urmand sa fie folosiți in cazul unor dezastre naturale. ”Exista bani europeni prevazuți pentru…

- Howard Schultz, presedintele executiv al Starbucks, a anuntat ca se va retrage din aceasta functie, dupa 36 de ani in care a gestionat expansiunea companiei de la o singura cafenea la un lant de peste 28.000 de cafenele in toata lumea, informeaza presa internationala.