Cafeaua a ajuns un lux pentru unii români. Cu cât s-a scumpit într-un an Una dintre cele mai consumate bauturi de catre romani este cafeaua, care in numai un an a ajuns sa coste mai mult decat in Spania sau Italia. Anul acesta, pentru un clasicul cappuccino sau cafea cu lapte, platim mai mult cu aproape 30%, fata de anul trecut si asta dupa ce TVA-ul a crescut la 19%. In drum spre munca, mii de romani se opresc sa-și cumpere cafeaua de dimineața. Este ritualul fiecarei dimineti și pentru Andu, care prefera sa-și inceapa dimineața cu o ceasca de flat white. Pentru aceste mic rasfaț, acesta e nevoit sa scoata din buzunar intre 17 si 20 de lei in cafenelele de specialitate. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sufocați de ratele tot mai mari iau in calcul varianta de a-și refinanța creditul. Insa, pentru a face acest lucru, aceștia au nevoie de multi bani, timp si nervi. Calculele arata ca o refinantare poate costa si peste 1.500 de euro. Ce inseamna refinanțarea unui credit? Refinantarea este procesul…

- Potrivit unei analize a Ziarului Financiar, se pare ca un cappuccino in București a ajuns sa coste mai mult decat unul din Spania sau Italia. Un cappuccino costa acum in București 14-18 lei (2,8-3,60 euro) in cafenelele generale și poate fi și mai scump in cafenelele de specialitate, potrivit sursei…

- Un cappuccino, poate cea mai consumata cafea cu lapte in Romania, a ajuns sa coste mai mult decat in Spania sau Italia.Un cappuccino in oraș a ajuns sa coste chiar si 18-20 de lei. Pretul, care a crescut cu 20-50% in doar un an, variaza in functie de marimea canii si de tipul de lapte folosit, cel vegetal…

- Dupa scumpirile la energie, furaje și ambalaje, lactatele au devenit un lux pentru romani. Intr-o singura luna, pretul la telemeaua de capra a crescut cu aproape 10 lei, iar un litru de lapte se apropie de 10 lei. In aceste conditii, fermierii prefera sa isi sacrifice animalele.Industria lactatelor…

- Prezent la un turneu demonstrativ de fotbal in sala, Adrian Ilie a facut o radiografie a fotbalului romanesc. Fostul internațional, implicat in prezent in impresariat, dezvaluie ca reprezentați ai unor cluburi din strainatate il cauta pentru a-i pune intrebari despre jucatorii din Liga 1. ...

- – 55.8% dintre romani planuiesc sa viziteze targuri de Craciun anul acesta – Cei mai mulți romani au rezervat city-breaks pentru sarbatorile de iarna – Cele mai populare destinații in acest sezon sunt orașele din Italia, Marea Britanie, Spania, Franța și Germania Kiwi.com, una dintre cele mai importante…

- Peste 160 de politisti de frontiera romani au participat, in anul 2022, la operatiuni Frontex desfasurate in tari precum Italia, Spania, Cehia, Polonia, Serbia, Moldova si Albania. Potrivit MAI, in primele 10 luni ale anului 2022, Politia de Frontiera Romana a fost implicata in 12 operatiuni comune,…

- Armata Statelor Unite va amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in SUA, intr-o postare pe Facebook. Ce reprezinta cu adevarat acest radar ? Radarul va asigura „detectarea, urmarirea si identificarea tintelor aeriene” si va acoperi estul Ucrainei si bazinul…