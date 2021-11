Cadrele didactice, în prima linie pentru infectare Angajații din invațamant s-au numarat printre deschizatorii de drumuri spre vaccinare, in țara noastra. Dupa cum a afirmat și ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, Invațamantul este domeniul cu cei mai mulți angajați vaccinați impotriva COVID-19. De foarte mulți ani cadrele didactice sunt cobaii autoritaților și s-a ajuns la nivelul la care guvernanții nu se mai sfiesc sa-i supuna pe cei din Educație la cele mai riscante experimente. De astazi, se reiau cursurile cu prezența fizica in cele mai multe unitați de invațamant preuniversitar, iar autoritațile au anunțat introducerea testelor noinvazive… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Incepand din 21 noiembrie, toți elevii, preșcolarii, profesorii, invațatorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor fi testați pentru COVID-19. Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat, la Digi24 ca primele 9 milioane de teste de saliva vor ajunge in școli in perioada…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat unitațile de invațamant sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%. Elevii vor fi testați de doua ori pe saptamana, insa abia din 21 noiembrie, cand testele…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24, ca deși exista cazuri de imbolnavire cu Covid in randul elevilor și profesorilor, media infectarilor in școala este sub media naționala. Acesta a precizat ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut in aceasta saptamana,…

- Sorin Cimpeanu, ministrul interimar al Educației, a venit cu o reacție imediat dupa ce ISU și DSP Ilfov au anunțat posibilitatea trecerii școlilor din județ in online, pentru o perioada de 14 zile. „Nu exista cadrul legal! DSP iși depașește atribuțiile”, a afirmat oficialul. Sorin Cimpeanu a ținut…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat astazi ca, in medie, in ultimele zile s-au vaccinat in fiecare zi 3.500 de elevi: Proportia elevilor vaccinati a depasit pragul de 20%, raportat la numarul total de elevi in varsta de peste 12 ani. Conform datelor primite de la CNCAV, in perioada…

- Un numar de 4.520 de elevi s-au vaccinat anti COVID-19 in ultimele cinci zile, astfel ca numarul total al scolarilor vaccinati este de peste 155.000 a declarat sambata ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Aproape 37.000 de elevi cu varsta intre 12 si 15 ani sunt vaccinati, este vorba despre un progres…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca rata de vaccinare anti-COVID in randul angajaților din invatamant este de 60%. Ministrul a mai anuntat ca pe 8 septembrie, cu cinci zile inainte de inceperea noului an scolar, va prezenta o actualizare a situatiei imunizarii, potrivit Agerpres."Vom…

- “Este vorba de 34.709 elevi din categoria de varsta 12 – 15 ani, reprezentand aproape 5%, un progres important fata de ultima raportare de 5.000 de elevi cu varsta intre 12 – 15 ani. Pentru cei cu varsta intre 16 si 19 ani avem 153.000 de vaccinati astazi, un progres de trei mii fata de ultima raportare.…