- Chiar daca in acest an, din cauza pandemiei, spiritul sarbatorilor pascale nu se resimte la fel ca altadata, magazinele au scos in vanzare diverse decorațiuni tematice. Moldovenii le cumpara, sperand ca acestea vor crea atmosfera in case.

- In aceste zile, cu care nu ne-am fi gandit ca ne vom confrunta, se dovedeste ca a trece peste aceste conditii speciale este despre a veni in ajutorul aproapelui nostru. Nu exista manual de instructiuni pentru cum sa ne simțim in astfel de vremuri și stim ca asta cauzeaza stres tuturor. Este despre a…

- Compania care asigura apa in București, zona metropolitana și Ploiești a amenajat multiple puncte in care angajații pot fi consemnați temporar pentru a asigura serviciile de furnizare a apei potabile și a organizat echipe ce lucreaza prin rotație, cate o saptamana, in locurile unde e nevoie de prezența…

- Postul Paștelui a inceput, in urma cu cateva zile, iar Parintele Visarion Alexa a vorbit, in direct, la ”Neatza cu Razvan și Dani”, despre ce reguli ar trebui sa urmeze in aceste zile.

- De Dragobete, 24 februarie, Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a publicat o fotografie care a uimit internautii, scrie bzi. Imaginea este insotita de un mesaj in limba engleza. ”Love is patient, love is kind. (..) It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love…

- Este momentul sa conturam ideea de conversatie impreuna cu ideea de proiect intrucat ele se nasc, ar trebui sa se nasca din ceea ce este mai de pret in suflet, in cel individual si in cel comunitar unde subzista imaginea orasului. Dificultatea vine dintr-o realitate indeobste nebagata in seama, ceea…

- De la finalul lunii, persoanele defavorizate din Timișoara primesc produse de igiena de la primarie. Direcția de Asistența Sociala distribuie pasta de dinți, șampon, sapun și detergent, cumparate și cu bani de la UE.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va trimite catre autoritatile de cercetare penala dosarul cu rezultatele Corpului de Control privind situatia de la incineratorul de deseuri periculoase de...