Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul ce prevede extinderea termenului de activitate a Comisiei de ancheta privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului, de la 7 la 8 luni, a provocat discuții in contradictoriu și glume la ședința de astazi a Parlamentului. „Stimați colegi,…

- Primaria Bistrița și Primaria Livezile lucreaza impreuna pentru a dezvolta un parc de vehicule destinate transportului public in comun. Proiectul a fost aprobat in Consiliul Local Bistrița. Transportul public in comun va fi mult mai „verde” dupa achiziționarea a 20 de autobuze electrice, nepoluante,…

- Padurea Pedagogica, un proiect unic in țara pus la punct de asociația Tașuleasa Social va fi in centrul unui film documentar. Acesta va fi regizat de Radu Muntean, iar povestea padurii din Pasul Tihuța va fi spusa de copii. Padurea Pedagogica din Pasul Tihuța se va transforma in film documentar. Proiectul…

- Tașuleasa Social se pregatește sa duca in Ucraina al 19-lea camion umanitar pentru cei care nu au reușit sa fuga din calea razboiului. Printre bunurile care ajung in mijlocul razboiului se numara și o tona de lapte praf, pentru mamele care nu pot alapta sau care au ramas fara lapte matern din cauza…

- Municipalitatea are planuri mari pentru zona de agrement lac, lasata in paragina in ultimii ani. Aceasta se va transforma grație unui proiect de 10 milioane de lei, care presupune amenajarea unui parc pentru caini, piste de biciclete și chiar o zona pentru yoga, pilates sau jocuri de societate. Potrivit…

- Peste 70 de persoane au facut donații, pentru ca Liceul Tehnologic din Telciu sa aiba o sala de muzica dotata ca in Occident! Profesoara Cristina Maria Vlașin ne-a povestit cum i-a convins pe cei din comunitate sa se mobilizeze. Profesoara Cristina Maria Vlașin impreuna cu soțul ei, scriitorul Gelu…

- Inedita expoziție de pictura pe holurile Policlinicii Med Total. Lucrarile elevilor de la Liceul de Arte pot fi admirate in timp ce pacienții-și așteapta randul pentru consultație. Policlinica Med Total a angajat specialiști care sa ofere pacienților sai cele mai bune consultații, indiferent de afecțiune.…

- Ambulanța pentru Monumente și Asociația Petrus Italus Trust mai fac un pas pentru salvarea bisericii fortificate de la Vermeș. Documentația pentru proiectul de restaurare a lacașului de cult va fi finanțata de Institutul Național al Patrimoniului. Aceasta documentație va permite mai apoi accesarea fondurilor…