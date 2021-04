Stiri pe aceeasi tema

- Un container incarcat cu deseuri din cauciuc, sosit din Marea Britanie si destinat unei firme din Valcea, a fost descoperit in Portul Constanta. Acesta va fi returnat catre tara de origine, informeaza news.ro . Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori…

- In data de 19.04.2021, in urma unor activitați informative desfașurate de catre polițiștii de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta și ai Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud, au descoperit un container sosit din Regatul Unit al Marii Britaniei, incarcat cu anvelope…

- Un container incarcat cu deseuri din cauciuc, sosit din Marea Britanie si destinat unei firme din Valcea, a fost descoperit in Portul Constanta. Acesta va fi returnat catre tara de origine, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING CONFESIUNEA lui DRAGNEA devoalata de PONTA in fața judecatorilor…

- Control asupra unui container aflat in Portul Constanta Sud Agigea, incarcat din Portugalia cu deseuri inutilizabile. Marfuri declarate in fals la autoritatea vamala.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta si ai Biroului Vamal…

- Este ancheta penala pentru neglijența in serviciu și lipsire de libertate in mod ilegal la Spitalul din Giurgiu, unde o pacienta acuza ca a fost abandonata intr-un container COVID, fara apa, mancare sau medicamente, fiind suspecta de infecție cu SARS-CoV-2. Faptele de care este acuzat personalul…

- Inca doua cazuri de infectie SARS-CoV-2 cu tulpina B.1.1.7 din Marea Britanie au fost confirmate la un centru rezidential din judetul Valcea, unde la finalul saptamanii trecute au mai fost inregistrate alte doua imbolnaviri cu acest tip de virus, se arata intr-un comunicat al Institutiei Prefectului.…

- Ziarul Unirea Doua persoane identificate cu noua tulpina britanica COVID-19, in județul Cluj. Alte șapte persoane descoperite pe teritoriul țarii Vineri au fost confirmate, in Romania, alte zece persoane infectate cu noua tulpina COVID-19 din Marea Britanie. Este vorba despre pacienți din județele Cluj…

- MedLife afirma ca, din 79 de probe de SARS-CoV-2 recoltate din mai multe orase ale tarii, in cadrul unui studiu, 10 contin noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie. Dintre acestea, sase provin din Bucuresti, iar cate doua din Valcea si Cluj. Specialistii considera, astfel, ca exista posibilitatea…