Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul inregistrat cu precedentul single „Influx”, trupa timișoreana Thy Veils revine cu o noua piesa extrasa de pe viitorul album, „Next Forever”. „Upstream” reprezinta o noua etapa in sfera acestui univers futurist in care calatoria devine plimbare in deplina inspirație pe axul timpului. Un…

- Trupa italiana de rock Maneskin a lansat vineri un nou single, „Gossip", o colaborare mult asteptata cu Tom Morello, chitarist american care a cantat alaturi de nume importante precum Bruce Springsteen sau E Street Band, transmite agentia ANSA.

- Maestrul Viorel ConstantinCorodescu-COV, caricaturistul sucevean (ex-ieșean), grafician satiric, a lansat recent Albumul „Arc peste timp", care cuprinde cele mai reprezentative lucrari de pictura, grafica, grafica satirica, caricatura, arta construcțiilor pe care artistul le-a realizat ...

- YoungBoy Never Broke Again a lansat albumul “I Rest My Case”. Incepand 2023 și un alt capitol cu o explozie, rapper-ul din Louisiana, nominalizat la premiile GRAMMY®, și unul dintre cei mai ascultați artiști din lume YoungBoy Never Broke Again descopera noul sau album mega-așteptat, I Rest My Case,…

- Cei de la revista Famitsu au avut ocazia sa stea de vorba cu un oficial Sony, care a facut aluzie la o noua versiune de consola Playstation 5. Un PlayStation 5 Pro e in carti, conform aluziilor lui Hideaki Nishino, care ocupa rolul de Senior Vicepresedinte Sony Interactive Entertainment. Discutia s-a…

- Formația timișoreana JazzyBIT a susținut zilele trecute doua concerte in capitala Franței, la puține zile dupa intoarcerea din turneul care a avut loc in luna noiembrie in Mexic, unde Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabo Csongor-Zsolt (tobe) au fost invitați sa concerteze in…

- Pe data de 10 Noiembrie 2022, trupa suceveana Nightmarion a lansat un single insoțit de videoclip, pentru piesa “ Capat de drum “, piesa ce este in colaborare cu Mihnea Blidariu de la Luna Amara. Trupa povestește ca “Dupa lansarea single-ului ”Terapie”, ne-am hotarat sa scriem un fel de copil spiritual…

- Drake face echipa cu 21 Savage pentru albumul “Her Loss”. Dupa saptamani de interviuri false, o intarziere a datei de lansare și o sperietura cu COVID-19, Drake și 21 Savage și-au lansat in sfarșit proiectul lor comun, foarte așteptat, “Her Loss”. Albumul are 16 piese și un singur invitat, deoarece…