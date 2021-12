Cu 14 voturi pentru și opt impotriva, proiectul de hotarare privind majorarea prețului gigacaloriei pentru abonații Colterm de la 1 ianuarie 2022, a fost aprobat de Consiliul Local Timișoara, joi, in cadrul unei ședințe de indata. Va reamintim ca proiectul a fost respins in ședința de marți a consilierilor locali, la difernța de un vot. […] Articolul „Cadou” in Ajunul Craciunului pentru abonații Colterm: a fost votata scumpirea gigacaloriei, de la 1 ianuarie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .