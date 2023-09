Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Targu Jiu Petrosani Defileul Jiului , in apropierea localitatii Bumbesti Jiu, judetul Gorj, din cauza caderilor de pietre de pe versanti pe suprafata de rulare, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.Nu sunt…

- Circulația mașinilor este blocata sambata pe șoseaua care trece prin Defileul Jiului din cauza unor caderi de pietre, noteaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incidentul a avut loc pe DN 66 Targu Jiu-Petroșani, in apropierea localitații Bumbești…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca pe DN 66, Targu Jiu-Petroșani, in apropierea localitații Bumbești Jiu, județul Gorj, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri. Motivul este caderea de pietre de pe versanți pe carosabil. ”Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției…

- Un pieton a murit, iar altul a fost ranit grav intr-un accident rutier produs marți pe DN 1C Cluj-Napoca - Dej, județul Cluj.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C Cluj-Napoca - Dej, in zona localitații Jucu, județul Cluj, o autoutilitara a acroșat…

- Traficul rutier pe principalele șosele din Romania a fost perturbat duminica de mai multe incidente grave și de ceața, anunța autoritațile. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca duminica dimineața, circulația este oprita pe ambele sensuri pe DN 1A București-Ploiești,…

- Trafic cu restricții, joi, pe Transalpina, din cauza unei competiții sportive. De la ce ora se inchide circulația Traficul va fi oprit, joi la amiaza, pe DN 67C, pe Transalpina, unde se va desfașura o competiție sportiva. Circulația va fi inchisa timp de doua ore. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Traficul este oprit sambata dupa-amiaza pe Autostrada A1, in zona localitații Margina, județul Timiș, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 426, in…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc marți dimineața pe DN 15, in județul Mureș. O persoana a ramas incarcerata, iar traficul este blocat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca accidentul a avut loc pe DN 15, in localitatea Petelea, județul…