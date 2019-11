Stiri pe aceeasi tema

- CADEREA ZIDULUI BERLINULUI. Zidul Berlinului, cel mai puternic simbol al divizarii Germaniei in timpul Razboiului Rece, a cazut intr-un final la 9 noiembrie 1989. Mici sectiuni din zid au reusit totusi sa...

- GOOGLE. Google aniverseaza ”ziua de naștere” in fiecare an pe 27 septembrie. Astazi, compania marcheaza 21 de ani de existența și o face cu un doodle special. GOOGLE. In acest an, doodle-ul aniversar...

- GOOGLE. Google LLC este o corporație americana multinaționala care administreaza motorul de cautare pe Internet cu același nume. A fost fondata in 1998 de catre doi doctoranzi de la Universitatea Stanford,...

- JUNKO TABEI. Google celebreaza 80 de ani de la nașterea alpinistei JUNKO TABEI cu un Google Doodle special. JUNKO TABEI a fost un alpinist japonez. A fost prima femeie care a ajuns pe culmea Muntelui Everest,...

- Programul Festivalului National „George Bacovia” a continuat si vineri, 13 septembrie, de la ora 12.00, cu vernisarea unei expozitii de fotografii, organizata in colaborare cu Institutul Polonez din Bucuresti: „De la Solidaritatea la Masa rotunda”, cu prilejul implinirii a 30 de ani de cand au inceput,…

- Doamna premier Maia Sandu, Am aflat cu stupoare ca președintele pro-rus Igor Dodon a anunțat în presa germana ca are deja pregatit un proiect de „statut special” pentru regiunea transnistreana. Cu siguranța ați vazut și dumneavoastra știrea aceasta și interviul lui Igor Dodon.…

- • Universitatea Cluj – Gloria Buzau, duminica, de la ora 15,30, in direct pe DigiSport 1 Etapa a patra aduce pentru Gloria un fel de meci al adevarului. Lidera a clasamentului in liga secunda, echipa buzoiana va juca in aceasta runda impotriva uneia dintre pretendentele la promovare, Universitatea Cluj,…

- Cosette Chichirau, proaspata candidata la prezidențiale n-a lipsit Mihail Neamtu a fost apostrofat, in timp ce strangea semnaturi pentru candidatura sa la prezidentialele din toamna. "Va multumim ca rezistati de doi ani si jumatate” - i-a felicitat primul vice Rareș Bogdan pe liberalii care il insoțeau.…