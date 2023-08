Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a cinci persoane au fost gasite in sistemul de canalizare din Moscova, in timp ce alte cateva persoane sunt inca date disparute dupa ce au fost surprinse de o ploaie torentiala in timpul unui tur ghidat in subteran, a anuntat luni agentia de presa TASS, citata de Reuters. Primarul Moscovei,…

- Cel puțin șapte persoane au murit in orașul Zaria din Nigeria dupa ce o moschee s-a prabușit.O moschee din orașul nigerian Zaria s-a prabușit vineri, in timpul rugaciunilor, provocand moartea a cel puțin șapte persoane, anunța autoritațile locale, potrivit BBC. „Inițial au fost gasite patru…

- Mai multe drone au atacat la primele ore ale zilei de marti Moscova si regiunea adiacenta. Ele au fost lansate de pe teritoriul Ucrainei, a declarat un inalt oficial din domeniul apararii antiaeriene din Rusia, potrivit EFE. „Dronele care in noaptea de 1 august au incercat sa atace Moscova si regiunea…

- Beijingul, plasat in stare de alerta maxima, dupa ce ploua fara intrerupere de vineri:Doua persoane au fost gasite moarte si alte cateva sute sunt blocateDoua persoane au murit luni la Beijing si cateva sute au ramas blocate, desi autoritatile au evacuat zeci de mii de oameni in timpul noptii. Ploua…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe altele ranite sambata intr-un mall din capitala rusa Moscova, in urma spargerii unei conducte cu apa fierbinte, a anuntat primarul orasului, Serghei Sobianin, potrivit Reuters.

- Cadavrele a șase persoane blocate intr-un tunel inundat de ploile abundente din centrul Coreei de Sud au fost recuperate duminica, au anunțat pompierii, ridicand la 33 numarul morților in urma zilelor de ploi torențiale care au lovit țara, scrie Reuters.Seo Jeong-il, șeful secției de pompieri din vestul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a adus un omagiu pilotilor ucisi in lupta impotriva unei revolte esuate in weekend, confirmand pentru prima data ca aviatori rusi au fost pierduti in lupta in timp ce grupul de mercenari Wagner marsaluia spre Moscova, potrivit Reuters, citat de news.ro.Discursul televizat…