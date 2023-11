Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a declarat vineri seara, la Digi24, in cadrul emisiunii „LIVE”, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, referitor la funcționarul MIPE, care a dat consultanta in privat, ca vrea sa schimbe legislația, pentru ca astfel de lucruri se intampla in Romania…

- Contracte de consultanța de aproape 715 mii de euro (3,55 milioane de lei) facute de Bogdan Dragoș Marinescu, consilier la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), in toiul discuțiilor despre austeritate bugetara . Marinescu contrazice tot ce a susținut premierul zilele acestea, ceea…

- Patronul firmei care a incheiat contracte de consultanța de 700.000 de euro saptamana trecuta, Bogdan Dragoș Marinescu, nu mai este consilier la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). El a demisionat dupa o dezvaluire a Europei Libere. Puteti citi articolul complet aici

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, l-a dat afara pe Bogdan Dragoș Marinescu, consilier superior la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), dupa ce acesta a reușit performanța sa obțina intr-o singura zi contracte de consultanța pentru primarii in valoare de 2,4 milioane de…

- Printr-un nou proiect anunțat de MIPE, cetațenii romani vor putea beneficia de un ajutor substanțial primind din partea statului pana la 76.500 de lei. Proiectul, coordonat de echipa de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va incepe de la 1 ianuarie 2024. Ministrul de resort, Adrian…

- Dupa ce oficialii Guvernului au avertizart mincinos ca am pierde banii europeni daca nu majoram taxele, fostul ministru de Finanțe, care a creat o parte importanta a situației actuale, Adrian Caciu, „recompensat” cu postul de ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, a declarat, sambata, ca…

- Vești bune pentru romani! Incepand cu luna viitoare, salariul minim va crește! Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din Romania a facut anunțul și a spus și care va fi valoarea acestuia.

- Cardurile sociale pentru alimente și mese calde vor fi incarcate cu o noua tranșa, pana la data de 15 august, anunta MIPE. Aproximativ 2,5 milioane carduri „Sprijin pentru Romania” vor fi alimentate cu o noua tranșa de 250 de lei pana la data de 15 august. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene…