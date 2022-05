Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a transmis miercuri ca in primele patru luni ale anului s-a inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fata de anul anterior. „Astazi am anuntat in cadrul Guvernului rezultatele executiei bugetare la patru luni, o executie care va…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a raspuns lui Nicolae Ciuca, dupa ce premierul a transmis ca PNL sustine in continuare cota unica, nu impozitarea progresiva. Liderul PSD a spus ca „probabil premierul s-a referit la acest an”, precizand ca in 2022 nu va fi nicio modificare si a subliniat ca este…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca i-a primit, la Palatul Victoria, pe reprezentanții Asociației Profesionale a Ciobanilor. La intalnire, alaturi de ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, au fost analizate oportunitațile generate de utilizarea fondurilor europene pentru crescatorii de ovine, precum…

- Adrian Caciu, ministrul de Finanțe, a vorbit joi, in cadrul unei conferințe de presa, despre planurile Guvernului cu privire la salarizarea din sistemul bugetar. Pentru ca datoria publica se afla in jurul valorii de 50% din PIB, veniturile ar urma sa fie inghețate sau chiar diminuate, spun unii analiști.…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere prognoza de crestere economica a Romaniei pentru 2022, de la 4,8- din PIB la 2,2- din PIB, potrivit noului raport World Economic Outlook. Fondul anticipeaza totodata un avans de 9,3- al inflatiei, de la 5- in 2021, un deficit de cont curent de…

- „Este singura modalitate corecta si nediscriminatorie de crestere a veniturilor romanilor, atat a celor care lucreaza la stat, cat si a celor din mediul privat. Masura de reducere a contributiilor cu 5% ar avea impact pozitiv si asupra unei parti dintre pensionari care, incepand din acest an, trebuie…

- Adrian Caciu va fi fața in fața cu Alexandra Pacuraru și va raspunde intrebarilor pe care ni le punem cu toții. Ce se intampla cu pensiile și salariile noastre? Ce biruri noi pune guvernul pe poporul aflat in pragul saraciei? Pentru ce vom plati in plus? Ministrul de Finanțe va explica și ce se intampla…