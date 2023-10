Cabinetele medicilor de familie devin unităţi sanitare de utilitate publică Camera Deputaților a aprobat cu unanimitate de voturi si a remis spre promulgare o propunere legislativa care acorda cabinetelor de medicina de familie statutul de unitați sanitare de utilitate publica. Daca forma finala adoptata de Parlament nu va fi considerata neconstituționala, cabinetele de medicina de familie vor putea primi facilitați de la autoritațile locale, inclusiv imobile gratuite unde sa-si deruleze activitatea.Actul normativ adoptat modifica si completeaza Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul declararii cabinetelor de medicina de familie, precum si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a adoptat, cu unanimitate de voturi, o propunere legislativa a carei coinițiator sunt, alaturi de colegi parlamentari liberali, care va avea un rol extrem de important in asigurarea asistenței medicale primare in Romania. Actul normativ modifica și completeaza Legea nr. 95/2006 privind reforma…

- Un nou proiect de lege adoptat de Camera Deputaților presupune posibilitatea declararii, la cerere, a cabinetelor de medicina de familie si a punctelor secundare de lucru ca unitati sanitare de utilitate publica.

- Deputatii au adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Astfel, initiativa legislativa vizeaza declararea cabinetului de medicina de familie si a punctelor secundare de lucru ca unitati sanitare…

- VIDEO: Cand va adopta Guvernul noile reguli pentru jocurile de noroc. Ce se va intampla cu legea ce scoate pacanelele din orașe Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca joi Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care toti operatorii de jocuri de noroc sa fie obligati sa aiba sediul fiscal in Romania.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 2 octombrie, in debutul ședinței de Guvern, ca nu are „nicio problema cu amenințarile” despre care susține ca vin din „industria pacanelelor” și a transmis ca este convins ca autoritațile „vor face lumina”.„In final, vreau sa anunț ca voi merge inainte și in…

- Executivul a adoptat proiectul modificarilor fiscale, cu mențiunea ca salariul minim general a fost crescut la 3.300 lei, prin hotarare de Guvern separata. „Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania,…

- Noile masuri fiscale avute in vedere de Guvern prevad o serie de modificari importante, printre care și cea cu privire la termenul in care pot fi platite la jumatate amenzile. Astfel, conform noilor prevederi avute in vedere de Guvern, aceasta posibilitate dispare pur și simplu pentru anumiți contribuabili,…

- Modificarile aduse legii pensiilor speciale ale procurorilor și judecatorilor nu au trecut de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) . Actul normativ se intoarce in Parlament pentru modificare. Judecatorii CCR au decis ca legea este constituționala in ansamblul ei, dar are și articole care incalca…