Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au constatat marti ca Roxana Wring, fost lider al USR Bucuresti, a fost colaborator al Securitatii.



"Constata calitatea paratei de colaborator al Securitatii. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmand a se depune la Curtea de Apel Bucuresti", se precizeaza in minuta deciziei.



Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul Roxanei Wring.



Pe 9 octombrie…