CAB începe judecarea apelului în dosarul ''Colectiv'' Curtea de Apel Bucuresti incepe, vineri, judecarea apelului in dosarul ''Colectiv'', in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii.



Pe 16 decembrie 2019, Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv.



Totodata, cei trei patroni…

Sursa articol: agerpres.ro

