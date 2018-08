Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marti Marea Britanie ca incearca sa-si impuna politica ostila fata de Moscova asupra Uniunii Europene si Statelor Unite, au relatat agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de…

- Ministerul de Externe chinez a declarat joi ca Beijingul nu permite companiilor chineze sa se angajeze in activitati ce incalca rezolutiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite privind Coreea de Nord, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. China se opune altor tari care implementeaza…

- O comisie privind drepturile omului din Coreea de Sud a comunicat luni ca va investiga daca 12 femei angajate la un restaurant din Coreea de Nord si managerul lor, care au ajuns in Sud acum doi ani, au venit de bunavoie sau au fost fortati de serviciile secrete sud-coreene, scrie Reuters, potrivit…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, i-a spus secretarului american de stat, Mike Pompeo, ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va impune sanctiuni economice Administratiei de la Ankara, relateaza Reuters.

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de…

- Turcia ar putea avea multe probleme daca va continua sa se implice in razboiul civil multilateral din Siria, a declarat un senator din Statele Unite miercuri, in urma intalnirii de saptamana aceasta cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Lindsey Graham,…

- Presedintele american a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene cu cele ale Beijingului-dusmanul comercial al Statelor Unite. Bine spunea Merkel: europenii trebuie sa-si ia soarta in maini… Intr-un interviu acordat Fox News, Trump a rostit fara sa clipeasca: ” “Uniunea Europeana face, probabil,…

- Analistul american pe probleme de securitate in Europa Wess Mitchell, a lansat la Bookfest o cartea prefațata de ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior. Cartea „Frontiera neliniștita” discuta problema accentuarii agresivitații unor state autoritare care percep acum oportunitatea de a-și reface vechile…