Ministrul de Interne din Turcia a emis un decret, miercuri seara, anuntand ca va fi interzis fumatul pe strazile aglomerate, in statiile de autobuz si in pietele publice, intr-o incercare de a opri raspandirea COVID-19, dupa ce autoritatile au determinat ca „cetatenii utilizeaza gresit masca, intrucat o coboara sub barbie pentru a fuma”.

Potrivit datelor OMS, circa 32% dintre turci fumeaza.

Adevarata magnitudine a pandemiei in Turcia este o necunoscuta. Turcia nu se mai aliniaza la directivele Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) de cand a inceput al doilea val al pandemiei…