Ca-n filme: Cum a ajuns Portul Constanța „punctul fierbinte”…

Prin Portul Constanța ajung drogurile produse in Columbia, cand este vorba de cantitați importante. Vorbim despre o cantitate de la peste 10 kilograme, la cateva tone. Alte rețele apeleaza la carauși romani sau chiar la serviciile de coletarie, așa cum reiese din rapoartele DIICOT, consultate de Europa Libera. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) a descoperit in luna iulie doua rețele de traficanți care transportau in Romania droguri originare din Columbia, America de Sud. Printre membrii rețelelor au fost identificate și persoane din aceasta…