Ca la "Haules"! Paraditorii DNA au bagat-o nevinovata 4 luni in arest preventiv. Ingrid Mocanu a primit 500.000 lei daune morale

Stiri pe aceeasi tema

- 30 de zile de arest in penitenciarul 13 pentru ucigașul de la Bacioi. Acesta și-a recunoscut parțial vina. In cadrul audierilor, acesta a declarat ca se afla in stare de ebrietate, iar barbatul pe care l-a ucis era un prieten din copilarie.

- Agresiunea a avut loc pe strada Garii din Galati, langa Biserica Catolica. Victima a fost lovita de mai multe ori cu un brici in zona fetei si a toracelui superior stang, suferind numeroase rani, ce au necesitat mai multe saptamani de spitalizare.

- Fostul procuror sef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti Liviu Tudose, care a fost cercetat de DNA, alaturi de reprezentanti mai multor institutii publice si de fostul deputat Sebastian Ghita, intr-un dosar in care a fost retinut si arestat preventiv, a obtinut despagubiri in instanta…

- Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Bucuresti a admis in parte o cerere formulata de Liviu Tudose si obliga statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, la plata unor sume cu titlu de daune.‘’Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 150.000 lei reprezentand daune morale…

- La doar o zi dupa ce Inalta Curte a recunoscut abuzul fata de avocatul Robert Rosu, comiterea unui alt abuz a fost confirmata de Tribunalul Bucuresti. Concret, procurorul Liviu Tudose (foto), fost sef al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, aflat la pensie in prezent, a obtinut daune morale si materiale…

- Ex-președintele Curții de Apel Balți, Alexandru Gheorghieș si Ghenadie Sirbu, șeful Serviciului tehnico-material din cadrul aceleasi institutii, care are statut de complice al magistratului, au primit 20 de zile de arest preventiv.

- Trei suspecti banuiti de dublul omor din satul Hiliuti, raionul Falesti, au primit mandat de arest preventiv de 30 de zile, iar al patrulea de 15 zile.Judecatorii au acceptat demersul procurorilor, acestia fiind invinuiti de omor in circumstante agravante.

- AC Milan merge ceas în Serie A (noua victorii din zece etape), iar Ciprian Tararușanu a avut o evoluție laudata contra celor de la AC Torino (1-0). Portarul român a surprins cu o declarație dupa meci, acesta dându-le dreptate fanilor care nu au avut încredere în el. Astfel,…