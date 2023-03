Stiri pe aceeasi tema

- Doi deținuți din statul american Virginia au evadat din inchisoare, dupa ce au sapat un tunel cu o periuța de dinți modificata. Cei doi s-au bucurat de libertate doar noua ore, scrie Agerpres. Au fost dați de gol de mai mulți localnici, care i-au vazut intr-un celebru local din oraș și au anunțat poliția.

- Autoritatile italiene il cauta pe mafiotul Marco Raduano, care a evadat vineri dintr-o inchisoare de inalta securitate din insula Sardinia, folosind o coarda confectionata din cearceafuri, evadare care a determinat opozitia sa ceara marti audierea guvernului condus de Georgia Meloni pentru a da explicatii,…

- Mai mulți membri ai Statului Islamic, inchiși intr-o inchisoare siriana, au evadat in timpul cutremurului. Cel puțin 20 de prizonieri au evadat dupa ce deținuții s-au razvratit intr-o inchisoare a poliției militare din Rajo, in apropiere de granița cu Turcia. In interior, se afla 2.000 de deținuți,…

- Autoritatile din Panama au anuntat miercuri ca doi fii ai fostului presedinte panamez, Ricardo Martinelli, au fost eliberati din inchisoare in Statele Unite, unde au fost judecati si condamnati pentru coruptie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tragedia a avut loc la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia. "Este vorba de un copil de sase ani, in prezent se afla in custodie", a declarat reporterilor seful politiei locale, Steve Drew."Nu este o impuscatura accidentala". Victima este o tanara in varsta de 30 de ani si…

- Un tribunal din Myanmar, tara condusa de o junta militara, a condamnat-o pe Aung San Suu Kyi, figura emblematica a miscarii pro-democratie si fost premier al tarii, la sapte ani de inchisoare pentru coruptie, aceasta pedeapsa adaugandu-se altor sentinte, astfel incat femeia in varsta de 77 de ani…