In luna iubirii, Bya B lanseaza „Inima”, un single pentru toți cei care au crezut in dragoste iar acum au inimile frante. Compusa de catre Loredana Cavasdan, „Inima” este o piesa ce transmite emoție și mai ales regretul desparțirii de persoana iubita. Prin versurile piesei, artista dezvaluie ca indiferent de cat de puternici suntem, atunci cand inima este ranita, putem simți cum intreaga lume se destrama, iar durerea pierderii este una greu de suportat. „Pana la «Inima», am inregistrat doar piese in spaniola. M-am amuzat copios la filmari cu echipa, mai ales la scenele filmate pe șosea, cand…