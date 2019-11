BVB a închis în creştere şedinţa de marţi; tranzacţii de 28,53 milioane de lei Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere de 0,28%, pana la 9.678,05 puncte. BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a crescut cu 0,27%, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, cu 0,34%, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, s-a majorat cu 0,69%. Totodata, indicele SIF-urilor, BET-FI, a inregistrat o apreciere de 0,23%, iar indicele BET-NG, care masoara evolutia celor 10 companii energetice si de utilitati, a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

