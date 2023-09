Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, susține ca nu știe ce salariu primește pentru ca „nu reușește” sa se uite pe card. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii Puterea a Patra. „Este o situație banala pe care trebuie sa o rectific, dar cred ca e aproape de 50 de mii de lei”, a declarat…

- Fosta șefa a Serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Externe, Ana Taban, a fost numita in funcția de ambasador al Republicii Moldova in India, cu reședința la New Delhi, cea mai proaspata misiune diplomatica deschisa de Chișinau. O hotarare in acest sens a fost aprobata miercuri, 6 septembrie,…

- Directorul general adjunct pentru operațiuni ai Organizației Internaționale pentru Migrație, Ugochi Daniels, a efectuat o vizita de lucru in Republica Moldova. Oficiala și-a inceput ziua cu discuții cu partenerii OIM Moldova din societatea civila, care activeaza in proiecte umanitare comune. De asemenea,…

- Premierul Dorin Recean și trei miniștri din actualul Guvern vor intreprinde in perioada 22-24 august o vizita de lucru in orașul Kiev, Ucraina. O dispoziție in acest sens a fost publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite Noi.md cu referire la protv.md. Mai mult, potrivit dispoziției,…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, este reticent ca alegerile locale generale se vor desfașura pe 5 noiembrie 2023, de asta membrii formațiunii nu-și anunța candidații. In schimb, este convins ca va candida in persoana pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, cand se incheie mandatul președintei…

- In perioada 24-26 iulie, o delegație a Parlamentului Republicii Lituania va efectua o vizita la Chișinau. Oficialii straini vor avea intrevederi cu conducerea țarii, informeaza MOLDPRES . Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, din componența delegației Seimasului lituanian…

- De la inceputul anului 2023, Bugetul Asigurarilor Sociale a inregistrat un deficit de 6 miliarde de lei la capitolul pensii. Chiar și așa pensiile au fost și vor fi achitate la timp și fara intirzieri, asigura ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. La inceputul anului, deficitul de bani…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai, va demisiona din functie, pe fondul scandalului privind tortura din centrele de batrani, au declarat, pentru AGERPRES, surse apropiate acestuia.Budai ar urma sa isi depuna mandatul de ministru in cursul zilei de joi. Cel mai probabil, demisia va…