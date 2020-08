Stiri pe aceeasi tema

- In dupa-amiaza zilei de vineri, 21 august, la Falticeni, in cadrul editiei a X-a a Festivalului International de Teatru pentru Tineret „Gr. V. Birlic", a fost lansata cartea de colorat „Iubiti-le, iubiti copii!". Versurile sunt semnate de scriitorul falticenean Constantin ...

- Autoritațile au decis, luni, sa extinda lista județelor unde este restricționat programul pentru terase, cluburi și baruri, dar și pentru salile de jocuri de noroc, restricțiile fiind in vigoare pana in 31 august, in contextul pandemiei de COVID-19. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat…

- Traim o noua normalitate, in care am amanat sau am renunțat la vacanțele pe litoral mediteranean și le-am inlocuit cu escapade și drumeții in locuri minunate din Romania, care merita sa fie descoperite. Sau ne vizitam mai des rudele de la țara și așa ne bucuram de peisaje și momente extraordinare. Iar…

- Purtarea maștii sanitare devine obligatorie afara in mai multe județe Foto: Grupul de Comunicare Strategica. Evolutia epidemiei în unele zone alte tarii a determinat deja autoritatile din mai multe judete sa impuna noi restrictii,…

- Ediția speciala online a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu „Puterea de a crede / Empowered” s-a incheiat duminica seara. O ediție de mare succes, o sarbatoare culturala in toata puterea cuvantului ! OFICIAL: 217.918 vizitatori unici și 804.328 de vizualizari, timp de 10 zile, online.

- A inceput vacanța! Teatru de papuși și numere de mima sunt motive de veselie pentru copii, la Iulius Town Timișoara. Programul de weekend este completat cu ritmuri antrenante și sesiuni prelungite de shopping, cu reduceri de „reintalnire”.

- Primul weekend al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, eveniment care a debutat vineri, 12 iunie 2020, și care are loc in acest an online, a inregistrat cifre impresionante de audiența pana acum.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a sustinut, joi, ca Guvernul PNL a aratat "clar" ca nu doreste sa majoreze pensiile si alocatiile pentru copii. "Eu cred ca, din pacate pentru el, Guvernul PNL a aratat clar ca nu doreste nici sa majoreze pensiile si nici…