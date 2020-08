Buzoian de 31 de ani decedat într-un accident rutier la CA Rosetti Un grav accident rutier s-a petrecut sambata dimineața pe DN 2B, pe raza localitații C.A. Rosetti. Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 B, in localitatea Balhacu, din direcția Buzau catre Braila, un buzoian de 31 de ani, nu ar fi pastrat distanța de siguranța fața de autoutilitara care circula inaintea sa și la volanul careia se afla un barbat 22 de ani, din Țintești. Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului de 31 de ani. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

