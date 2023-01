Buzăul sub nămeți! Autoritățile au fost luate prin surprindere Autoritațile din județul Buzau au fost luate prin surprindere ca de obicei. Circulația de pe drumurile din județul Buzau se desfașoara in condiții de iarna, iar un drum național a fost blocat. Pe DN 10, pe ruta Buzau – Brașov circulația se desfașoara in condiții de iarna. Șoferii ii acuza pe drumari ca nu au impraștiat material antiderapant pe șosea, ceea ce face sa se desfașoare cu ingreunare. Trafic BLOCAT pe DJ102H, pe ruta Buzau – Braila in localitatea Glodeanu Siliștea, 20 de autoturisme au ramas blocate in nameți, iar autoritațile intervin la acest moment. Pe DN2 E85, pe ruta Urziceni –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

