Cercetatorul Costel Vinatoru, schimbat zilele acestea de la conducerea Bancii de resurse genetice vegetale din Buzau, a declarat ca nu a participat la mitingul organizat pentru sustinerea sa "pentru a nu politiza o problema care este suta la suta stiintifica". In jur de 500 persoane au participat duminica, in centrul municipiului Buzau, la un miting de protest fata de demiterea cercetatorului Costel Vinatoru din functia de director al Bancii de resurse genetice vegetale. "Dupa cum se stie, eu sunt si preot, am preferat sa merg la slujba duminicala, dar intre timp am primit zeci de mesaje de sustinere…