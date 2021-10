Stiri pe aceeasi tema

- O școala din Alba Iulia și un liceu din Sebeș trec la invațamantul online, din cauza numarului mare de cazuri de COVID O școala din Alba Iulia (doar elevii de gimnaziu) și un liceu din Sebeș trec la invațamantul online, din cauza numarului mare de cazuri de COVID inregistrate. Clasele de gimnaziu ale…

- Numarul pacienților internați in secțiile de terapie intensiva COVID este intr-o continua creștere și a atins, sambata, un nou record, depașind 14.000 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 9 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.346.240 de cazuri de infectare…

- Surse Edupedu.ro susțin ca Ministerul Educației ia in calcul varianta ca școala sa funcționeze in format fizic, chiar și acolo unde incidența cazurilor Covid depașește pragul de 6/1000 locuitori. O decizie in acest sens va fi anunțata pana vineri. „Vom avea, pe parcursul zilei de astazi, discuții cu…

- Clase din 16 școli și gradinițe intra in regim de cursuri online din cauza unor cazuri de COVID-19, a anunțat Prefectura Capitalei, dupa o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența.

- Scolile din trei localitati din Olt vor functiona in scenariul online de saptamana viitoare, la Cezieni, Studina si Deveselu rata imbolnavirilor trecand de 6 cazuri de Covid la mia de locuitori. La Cezieni este cea mai grava situatie, fiind localitatea cu cele mai multe restrictii.

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, vineri, decesul unei tinere in varsta de 26 de ani, din Buzau, infectata cu SARS-CoV-2.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 cazuri noi și 145 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.Bilant COVID-19 din 24 septembrie 2021, in Romania.…

- In urma presiunilor jurnaliștilor clujeni asupra autoritaților locale, Instituția Prefectului din județul Cluj a pus la dispoziția publicului datele care arata cați elevi clujeni au trecut la cursurile online, din județul Cluj, cate cadre didactice sunt infectate și in ce școli au aparut aceste cazuri…

- Numarul copiilor si angajatilor din Centrul de Primire in Regim de Urgenta si Evaluare din cadrul DGASPC Buzau care au fost testati pozitiv cu COVID-19, cu teste rapide, creste duminica dupa ce si alti beneficiari au inceput sa prezinte semne de boala si li s-au prelevat analize, conform news.ro…