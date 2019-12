Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Prahova sunt in alerta din cauza unui pacient extrem de agresiv care a evadat in cursul zilei de luni dintr-un ospiciu din judetul Buzau. Tanarul este din comuna prahoveana Balta Doamnei, iar in luna octombrie si-a injunghiat ambii parinti intr-un acces de furie.

- Polițiștii buzoieni au fost sesizați cu privire la faptul ca un bolnav cu afecțiuni psihice, in varsta de 23 de ani, din Prahova, internat și aflat in executarea unei masuri de siguranța, a parasit incinta Secției Ojasca din cadrul Spitalului de neuropsihiatrie și pentru masuri de siguranța Sapoca.

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca a fugit din unitatea medicala. Poliția avertizeaza ca tanarul cu afecțiuni psihice este agresiv. La același spital, in vara, un barbat de 38 de ani a atacat cu un stativ 13 pacienti, dintre care 7 au murit.Polițiștii buzoieni au fost sesizați…

- Polițiștii buzoieni au fost sesizați cu privire la faptul ca un bolnav cu afecțiuni psihice, in varsta de 23 de ani, din Prahova, internat și aflat in executarea unei masuri de siguranța, a parasit incinta Secției Ojasca din cadrul Spitalului de neuropsihiatrie și pentru masuri de siguranța Sapoca.…

- Stare de alerta in județul Buzau! Polițiștii buzoieni au fost sesizați cu privire la faptul ca, un bolnav cu afecțiuni psihice, in varsta de 23 de ani, din Prahova, internat și aflat in executarea unei masuri de siguranța, a parasit incinta Secției Ojasca din cadrul Spitalului de neuropsihiatrie și…

- Polițiștii buzoieni au fost sesizați cu privire la faptul ca un bolnav cu afecțiuni psihice, in varsta de 23 de ani, din Prahova, internat și aflat in executarea unei masuri de siguranța, a parasit incinta Secției Ojasca din cadrul Spitalului de neuropsihiatrie și pentru masuri de siguranța Sapoca.…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti au efectuat, miercuri, cinci perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de furt calificat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Potrivit sursei citate, descinderile au avut loc pe raza comunei I.L. Caragiale,…