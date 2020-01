Buzău, pericol crescând / Numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 22 Creștere alarmanta a numarului cazurilor de gripa, in județul Buzau. Dupa ce, in weekend, testele rapide au indicat prezența virusului gripal de tip A sau B la un adult și 11 copii, luni, alți 11 bolnavi au primit un diagnostic similar. Deocamdata, autoritațile spun ca nu se impune suspendarea cursurilor in nici o unitate de […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

