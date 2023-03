Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si trei de persoane din Buzau, suspectate ca ar fi luat credite in baza unor documente false, sunt cercetate de catre politisti. Anchetatorii au facut mai multe perchezitii, la persoanele banuite de inselaciune. Banuitii nu au achitat ratele aferente.”In ziua de 29 martie a.c., politistii…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat cinci percheziții domiciliare la persoane banuite de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Activitațile au vizat 23 de persoane cu varste cuprinse…

- Mai mulți buzoieni sunt cercetați pentru inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals, in urma unei anchete care a scos la iveala ca ei ar fi beneficiat de imprumuturi de la mai multe CAR-uri din Buzau, in baza unor adeverințe false de salariat. In acest caz, polițiștii Serviciului…

- Douasprezece perchezitii au loc miercuri la persoane care au obtinut imprumuturi de la CAR in baza unor documente false, prejudiciul fiind estimat la 132.000 de lei. ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice…

- FOTO| 50 de metri cubi de lemn confiscați de polițiștii din Alba și amenda de 10.000 de lei, dupa un control la o firma din Poșaga 50 de metri cubi de lemn confiscați de polițiștii din Alba și amenda de 10.000 de lei, dupa un control la o firma din Poșaga La data de 25 ianuarie 2023, polițiștii Serviciului…

- Lemne de foc fara proveniența legala, confiscate valoric de polițiștii salajeni, in cadrul unei acțiuni comune. In perioada 14 – 15 ianuarie a.c., in intervalul orar 12.00 – 02.00, polițiștii salajeni au acționat pe raza Secției nr.3 Poliție Rurala Jibou și in orașul Jibou, pentru a preveni și combate…

- Ieri, 29 decembrie a.c., politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara,…