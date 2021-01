Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de americanca Whitney Osuigwe, cu 2-6, 7-6 (1), 6-2, miercuri, la Dubai, in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open. Buzarnescu (32 ani, 137 WTA), cap de serie numarul 22, s-a inclinat dupa doua ore si 14 minute de…

- Mihaela Buzarnescu (32 de ani, 137 WTA) a ratat ieri accederea pe tabloul principal de la Australian Open, dupa ce a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor la Dubai de catre americanca Whitney Osuigwe (18 ani, 161 WTA), scor 6-2, 6-7 (1), 2-6. Romania le are pe tabloul principal al primului turneu…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 137 WTA, a ratat, miercuri, calificarea pe tabloul principal al Australian Open, potrivit news.ro. In turul al treilea al calificarilor care au avut loc la Dubai, Mihaela Buzarnescu a fost invinsa, cu scorul de 2-6, 7-6 (1), 6-2, de jucatoarea din SUA,…

- Mihaela Buzarnescu, singura jucatoare din România ramasa în calificari, a ratat prezența pe tabloul principal de la Australian Open, primul Grand Slam al anului 2021.De știut:Din România, direct acceptate pe tabloul principal sunt Simona Halep, locul 2 WTA, Patricia Maria Tig,…

- Mihaela Buzarnescu, locul 137 WTA, s-a calificat, marti, în turul al treilea al calificarilor pe tabloul principal al Australian Open.Buzarnescu, singura românca ramasa în calificari, a învins-o, în mansa a doua, cu scorul de 7-6(6), 2-6, 6-4, pe jucatoarea americana…

- Jaqueline Cristian, ultima sportiva din Romania care a evoluat in primul tur al calificarilor, a fost și ea invinsa in minimum de seturi, scor 6-4, 6-4, de candianca Rebecca Marino. Cristian (22 ani, 168 WTA) s-a inclinat in fata Rebeccai Marino (30 ani, 312 WTA) dupa 67 de minute, in care jucatoarea…

- Cinci jucatoare romane sunt direct acceptate pe tabloul principal de simplu al Australian Open, primul grand slam al anului 2021, care va avea loc intre 8 si 21 februarie, la Melbourne, potrivit news.ro.Acestea sunt Simona Halep, locul 2 WTA, Patricia Tig, locul 56, Sorana Cirstea, locul 71, Irina…

- ​Sezonul 2020 s-a încheiat pentru Simona Halep odata cu eliminarea din optimile de la Roland Garros. Numarul doi mondial se pregatește în acest moment pentru anul viitor și a oferit detalii despre condițiile în care va participa la Australian Open, ediția din 2021. În…