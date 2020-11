Bușteni: S-a deschis pârtia de săniuțe de la Kalinderu Sute de amatori de saniuș s-au putut bucura de zapada, luni, pe partia de la Kalinderu, deschisa publicului in condiții speciale. Conform datelor postate pe pagina de Facebook a „Domeniului schiabil Kalinderu”, partia de saniute a fost deschisa oficial, imaginile transmise live de camerele amplasate in zona aratand ca zeci de persoane, intre care multi copii, se afla pe partie. De asemenea, tunurile de zapada artificiala functioneaza in continuare. Autoritatile anunta ca pe partia de la Busteni este permis accesul doar cu saniile din dotarea Domeniului Kalinderu, iar saniile vor fi dezinfectate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

