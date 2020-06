Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul trebuie sa decida pentru viitor, nu pentru trecut. Finantele tarii sunt la pamânt, iar guvernul nu judeca decât electoral. Aceasta este o iresponsabilitate si ea trebuie sa înceteze. ● Parlamentul a votat legea care schimba ce intra în coșul de consum. Ce prevede actul…

- Ministerul Muncii despre protecția sociala pe timp de pandemie Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Foto: Agerpres. România a reușit, la sfârșitul lunii mai, un rezultat foarte bun în comparație cu alte țari europene în domeniul protecției sociale pe timp de pandemie…

- 1100 de angajati de la sectiile Presaj si Mecanica de la uzina Dacia din Mioveni intra în somaj tehnic în iunie, din cauza lipsei comenzilor ● Ministrul Nelu Tataru – evaluare dura a sistemului de Sanatate, așa cum s-a vazut în criza ● Covid Declaratia unica în 2020: nici…

- Relaxarea neințeleasa de Nelu Tataru este rezultatul unor greșeli ENORME facute de tandemul politic Iohannis – PNL. Iar bombele cu ceas sunt mai multe. Atunci cand sunt incapabili sa vina cu soluții, cei din Guvernul PNL apeleaza la amenințari. Acum, amenințarea preferata este ca VOR INSTITUI din nou…

- Președintele PSD Argeș a transmis un comunicat de presa in care atrage atenția asupra importanței creșterii capacitații de testare a populației și spune ca Guvernul impune amendarea populației, dar nu crește capacitatea de testare pentru infecția COVID- 19. Pana in acest moment, au fost date in Romania…

- Pana in acest moment, au fost date in Romania peste 208.000 de amenzi in valoare totala de peste 80 de milioane de euro. In Argeș, de la instituirea starii de urgența, au fost date amenzi de aproape 11 milioane de lei pentru nerespectarea restricțiilor, adica aproximativ 2 milioane de euro. In același…

- PSD Argeș: Guvernul nu face mai nimic pentru reducerea transmiterii noului coronavirus. Se mizeaza exclusiv pe sancționarea populației. Comunicat de presa: ”Pana in acest moment, au fost date in Romania peste 208.000 de amenzi in valoare totala de peste 80 de milioane de euro. In Argeș, de la instituirea…

- Amanarea platii facturilor la energie electrica este o solutie nefericita pentru sistemul energetic, in schimb Guvernul ar trebui sa injecteze lichiditate in sistem, a declarat, miercuri, directorul general adjunct al E.ON Romania, Anca Dragu, la o conferinta de specialitate. "S-a tot discutat de aceasta…