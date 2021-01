Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va introduce noi conditii de calatorie pentru cetatenii romani, incepand de la 1 ianuarie 2021, in contextul expirarii tranzitiei post-Brexit, fiind modificari fundamentale in privinta...

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu Romania. Din aceasta perspectiva, regimul de vize si conditiile…

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a prezentat marti doua noi acte legislative care vor afecta modul in care opereaza Big Tech. Regiunea are de multa vreme ingrijorari cu privire la cat de puternice au devenit unele companii si la modul in care aceasta sunt o problema pentru firmele mai mici…

- Directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, a declarat joi ca la fiecare 17 secunde moare o persoana pe teritoriul continentului european din cauza pandemiei de coronavirus, scrie The Telegraph.Potrivit lui Hans Kluge, rata de mortalitate generala din Europa a crescut cu aproape o cincime in ultimele…

- Premierul britanic Boris Johnson ar putea sa reimpuna – incepand de saptamana viitoare și pana la sfarșitul lunii viitoare – o caratina in intreaga Anglie, declara sambata surse guvernamentale pentru Reuters, informeaza profit.ro . Cel puțin 46.299 de morți din caiza covid-19 au fost inegistrate oficial…

- O noua tulpina de coronavirus a aparut in Spania și s-a raspandit in toata Europa! Cercetatorii au descoperit o noua tulpina de coronavirus care a plecat din Spania și s-a intins in toata Europa, in acest moment reprezentand marea majoritate a cazurilor din mai multe țari și peste 80% din cele din Marea…

- COVID-19 a schimbat in mod semnificativ piata muncii in conditiile in care 60% dintre angajatori considera ca afacerea lor se afla intr-o "mare dificultate", iar 54% dintre angajati se declara foarte afectati de schimbarile din aceasta perioada, potrivit studiului "Revenirea la Munca. Noile conditii",…

