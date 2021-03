Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti impotriva masurilor de combatere a coronavirusului s-au adunat sambata in centrul orasului Kassel din Germania. Protestatarii nu purtau masti si nu pastra distanta. In timpul...

- La trei luni de la confirmarea noii tulpini a noului coronavirusului inregistrata in Regatul Unit, autoritatile moldovenești nu cunosc daca aceasta circula și pe teritoriul țarii. Asta desi, au fost confirmate mai multe imbolnaviri in randul moldovenilor intorși din Marea Britanie, transmite…

- Lantul hotelier german Allsun le va cere clientilor sa fie vaccinati impotriva coronavirusului, a anuntat proprietarul Alltours, potrivit Reuters. Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem penibili, sincer. Sa o condamni pe fata lui Basescu in 2021 pentru campania lui…

- Polonia nu va administra vaccinul anti-Covid de la AstraZeneca persoanelor varstnice. Decizia finala va fi luata la recomandarea Consiliului Medical de pe langa prim-ministru, a declarat luni responsabilul guvernamental pentru programul de vaccinare. „Daca vorbim despre decizia Consiliului Medical,…

- Numarul de cazuri noi de infectare cu Covid-19 ramane foarte ridicat in Israel, depasind azi, pentru a patra zi, pragul de 9.000, scrie agerpres . Astazi, Ministerul Sanatatii a anuntat 9.172 de cazuri noi de la precedenta raportare. Cel mai ridicat bilant zilnic, 9.710 de infectari noi, a fost consemnat…

- In 2020, Germania a inregistrat o scadere economica de 5,0%, cea mai puternica de la criza financiara din 2009, cand scaderea a fost de 5,7%. Nici ceilalți indicatori economici nu sunt meniți sa linișteasca lucrurile. Astfel, consumul privat a inregistrat in 2020 o scadere de 6,0% comparativ cu anul…

- Atentie, calatoria in Germania va fi mult mai dificila. De miercuri se inaspresc conditiile de intrare in aceasta tara Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca…

- Germania se va concentra pe promovarea vacantelor in natura, dupa ce si turismul sau a fost afectat de pandemie, astfel ca, potrivit unui sondaj, 28% dintre turistii straini aleg Germania ca destinatie de vacanta pentru peisajul si relieful sau, acest aspect fiind al patrulea criteriu de decizie…