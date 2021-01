Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor se afla în procedura de consultare cu toate ministerele, iar tinta este ca la sfârsitul lunii sa fie definitivat bugetul de stat, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, într-o conferinta de specialitate, scrie Agerpres. "Suntem în…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis astazi ministrului Justiției cererea de urmarire penala a fostului premier Calin Popescu-Tariceanu in dosarul in care DNA il acuza ca ar fi primit o mita de 800.000 de dolari, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Au lasat primarii cu ochii…

- DNA cere din nou ridicarea imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu si urmarirea penala pentru luare de mita. De aceasta data presedintelui Iohannis, dupa ce in 2019 o cerere similara a fost respinsa de Senat. In urma reunirii a trei dosare penale, procurorii au putut formula o noua cerere. DNA arata…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca i-a transmis lui Klaus Iohannis ca este nevoie de un guvern de uniune naționala. „Am spus ca Romania trece printr-o perioada delicata și nu ne permitem o majoritate in Parlament fragila și consideram ca un guvern de uniune naționala este cea…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. LIberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR. Liderul PNL Ludovic…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a spus ca liberalii vor valida, miercuri, propunerea de premier in viitorul Guvern, acesta urmand sa inceapa constituirea unui cabinet din aceasta seara. De asemenea, liderul PNL a mai spus ca pe langa deja vehiculatul nume al lui Nicolae Ciuca pentru aceasta…

- Situația politica din Romania este caracterizata de incertitudine și de un soi de fragmentare, in prezent. Liderii politici fac declarații in urma ședințelor de partid, negocierile curg in randul politicienilor, iar președintele Klaus Iohannis pare a...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca Ludovic Orban nu mai poate fi premierul Romaniei dupa votul de la alegerile parlamentare de duminica. "Este evident ca domnul Ludovic Orban nu mai poate sa fie prim-ministrul Romaniei dupa acest vot al romanilor. Faptul ca PSD este pe primul loc inseamna…