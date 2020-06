Stiri pe aceeasi tema

- "Clasa politica din Romania se va reforma atunci cand PSD-ul se va reforma‼️ PSD a devenit in ultima vreme un acronim foarte des intalnit in discursurile plictisitoare ale unui presedinte plictisit. #PSD este raul absolut pentru unii, este indiferenta sau inertie politica pentru altii si, pentru…

- Colliers: Centrele comerciale au investit peste jumatate mil. euro pentru pregatirea redeschiderii. Retailerii se așteapta la o scadere a afacerilor cu 30% Marile centre comerciale au facut investiții de peste jumatate de milion de euro pentru pregatirea redeschiderii in condiții de siguranța, insa…

- Centrele comerciale finalizeaza in aceste zile pregatirile pentru redeschidere, incepand din 15 iunie, așa incat sa asigure respectarea masurilor de siguranța și de distanțare sociala care sunt in continuare necesare pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. In total, investițiile pentru toate…

- Colliers: Centrele comerciale au facut investiții de peste jumatate mil. euro pentru pregatirea redeschiderii. Retailerii se așteapta la o scadere a afacerilor cu 30% Marile centre comerciale au facut investiții de peste jumatate de milion de euro pentru pregatirea redeschiderii in condiții de siguranța,…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, Viorica Dancila a vrut sa clarifice faptul ca a susținut intotdeauna o „justiție independenta”. "Aș vrea sa fie foarte clar pentru președintele Iohannis, dar și pentru alți politicieni care exista in special ca sa atace și sa critice: ca prim-ministru…

- Florin Citu, ministrul Finantelor, atrage atentia ca Romania a inregistrat in primul trimestru o crestere economica in termeni reali de 0,3% fata de trimestrul patru din 2019, iar media estimarilor analiștilor pentru creșterea economica era de -0.9% "Romania a reușit, impotriva tuturor criticilor și…

- ​​IMM Invest este singurul program prezentat de guvernul PNL pentru a ajuta economia româneasca. Problemele acestui program sunt multe și variate.În prima faza, guvernul a creat o platforma electronica de înscriere care a clacat dupa doar câteva minute de utilizare. Au…