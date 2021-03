Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Radu Gologan, președintele Societații de Științe Matematice, a facut public faptul ca la olimpiada online de matematica au fost prinși copiind. ”Am constatat personal cateva tentative, dar am informații, unele clare, altele presupuneri, ca devine o situație generalizata. Cu cat “crește”…

- "Intr-un an dificil din punct de vedere bugetar, ma bucur nespus sa anunt respectarea promisiunii de record investitional in transporturi pentru 2021. Acest Guvern si-a asumat atat responsabilitatea bugetara in limita de deficit negociata cu Comisia Europeana, dar, mai ales, filosofia ca investitiile…

- Catalin Zmarandescu este unul dintre cei mai mari luptatori din Romania, dar viața sa s-a schimbat in ultimii ani mai mult ca niciodata! La varsta de 48 de ani acesta este tata pentru a patra oara și are doi copii mici! Cat de mult ii rasfața!

- Proiectul de lege privind legalizarea canabisului in scop medicinal ar putea sa intre la vot in Camera Deputatilor Votat tacit de Senat, proiectul se afla la comisiile din Camera Deputatilor Un vot ar putea sa aiba loc in acest an cu privire la acest proiect Proiectul care prevede legalizarea activitatilor…

- Premierul Florin Citu a reaminit luni, 25 ianuarie, ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie. Demnitarul a menționat ca doreste ca scolile sa fie redeschise, insa conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, ”pentru ca nu pot fi relaxate prea mult conditiile…

- Guvernul intentioneaza sa elaboreze o lege care sa reglementeze stabilirea salariului minim brut printr-o formula de calcul bazata pe productivitatea muncii, indicele inflatiei si cresterea economica, potrivit Programului de guvernare depus miercuri la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu, informeazp…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, se opune demararii procedurii de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis de catre noul Parlament, varianta sustinuta de liderul AUR, George Simion. Ciolacu a fost intrebat, la conferinta de presa de dupa consultarile cu presedintele Iohannis, daca PSD ia in calcul…

- Specialisti in stiintele educatiei si testare educationala de la Universitatea din Bucuresti, implicati direct in realizarea cercetarii desfasurata la nivel global Marti, 8 decembrie 2020, specialistii in stiintele educatiei si testare educationala de la Universitatea din Bucuresti au prezentat, in…