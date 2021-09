Stiri pe aceeasi tema

- „Va spun sincer, m-am enervat "big time"! Liberalii banațeni, ardeleni, maramureșeni și cei din Apuseni, bistrițeni sau hunedoreni, cu toții sunt oameni serioși pentru care politica nu e o joaca "big time". Ei iși recunosc liderul atunci cand il vad și fac echipa impreuna pentru oamenii care le-au acordat…

- Tata muta munții, cel de-al doilea lungmetraj semnat de Daniel Sandu, va avea premiera naționala pe 23 iulie și va putea fi vazut in cinematografele din peste 20 de orașe din țara. Astfel spectatorii din: București, Alexandria, Bacau, Botoșani, Brașov, Buzau, Caransebeș, Cluj, Craiova, Focșani, Iași,…

- Ziua de vineri a fost una de succes pentru Ludovic Orban din PNL. Dupa victoriile de la Braila si Valcea, tabara Orban a castigat si PNL Olt. Senatorul Liviu Dumitru Voiculescu, sustinator al lui Ludovic Orban, a fost ales vineri presedinte al PNL Olt. Dupa ziua de azi, scorul in filialele…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Mircea Fechet a fost ales, duminica, presedinte al filialei judetene PNL Bacau, anunța Agerpres. "O echipa puternica si determinata, condusa de Mircea Fechet, a fost aleasa astazi de colegii liberali din Bacau. Le doresc mult succes si hotarare in a dovedi bacauanilor ca optiunea in favoarea Partidul…

- Seful liberalilor Ludovic Orban a declarat la Iasi ca are in continuare incredere in colegii sai Costel Alexe si Mihai Chirica, acuzati in mai multe dosare, dar ca hotararea daca acestia sunt sau nu vinovati o ia instanta, existand pana atunci prezumtia de nevinovatie.

- Vicepresedintele PNL, deputatul Laurentiu Leoreanu, a anuntat, joi, ca va candida pentru functia de presedinte al filialei PNL Neamt si il va sustine pe Ludovic Orban pentru sefia partidului. Totodata, Leoreanu a precizat ca va candida si pentru presedintia organizatie PNL Roman, iar pe plan…

- Victoria a fost exclamata de deputatul Ionel Danca, purtator de cuvant al PNL și membru in Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Acesta i-a felicitat pe caștigatorii acestor alegeri: Catalin Canciu la Braila, Alex Șerban la Galați și Septimiu Bourceanu la Constanța.„Alegeri municipale…