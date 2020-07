Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Sistemului national de informatii pentru COVID-19, in ultimele 24 de ore au fost identificate 112 noi contagieri, cu 7 mai mult decat maximumul inregistrat in urma cu patru zile. Potrivit Nova TV, printre noii infectati se numara antrenorul echipei nationale de tineret de fotbal, iar autoritatile…

- „Oameni, nu bani”, a declarat la inceputul lunii mai primul ministru Henry Puna, care a anulat permisiunea acordata navelor de croaziera de a-și debarce pasagerii pe insule și a interzis zborurile internaționale, scrie zerodedge.con. Cu 22 de medici, 110 asistente și doua ventilatoare, Insulele…

- Ministrul Tineretului si Sportului a anuntat ca meciurile se vor desfasura, dupa cum era de asteptat, fara spectatori la inceput. Pe 1 iunie va fi anuntata data exacta cand se va relua Liga 1.„Competitia va fi posibila in Romania atunci cand epidemia ne-o va permite, pentru ca acest virus a inchis sportul,…

- Sezonul turistic in Grecia va reincepe din 15 iunie, iar zborurile internationale vor fi reluate de la 1 iulie, anunta Guvernul de la Atena, potrivit agentiei Associated Press, anunța MEDIAFAX.Hotelurile se redeschid pe 15 iunie in Grecia, iar turistii din unele tari vor putea ajunge pe teritoriul…

- "Principala preocupare a Ministerului Economiei este ca in data de 15 mai, odata cu ridicarea Starii de urgenta si cu impunerea obligativitatii purtarii mastilor in spatiile inchise, in Romania sa se gaseasca aceste masti de protectie in retelele de retail, in farmacii, acolo unde oamenii pot sa…

- Hotelierii de pe litoral anunta ca pregatesc deschiderea sezonului, indiferent daca acest lucru va avea loc pe 1 iunie, 15 iunie sau mai tarziu. De asemenea, ei au anuntat ca se gandesc si la anumite masuri de protectie atat pentru turisti, cat si pentru angajati. "Hotelierii de…

- Comertul postpandemie: consumatorii vor cauta produse „made in Romania“, retailerii se vor baza mai putin pe importuri, iar fabricile autohtone pot iesi câstigatoare ● Cine, cât și pentru ce poate: Cum folosește fiecare stat UE dreptul (temporar) de a-și susține cu bani publici…

- CORONAVIRUS ROPMANIA. Alin Burcea spune ca nimic din ceea ce se intampla nu este din vina agentiilor de turism, deoarece agentia de turism nu pastreaza banii achitati de turisti, ci ii achita la ransul sau prestatorilor. "Agentia de turism, prin definitia activitatii, nu tine banii, ci ii…