Business in industria jucariilor: Cum iti faci loc intr-o piata dominata de giganti

Stiri pe aceeasi tema

- Industria vestimentara pentru copii - pe cat de infloritoare, pe atat de competitiva. Intr-o piata cu aproape 1000 de business-uri inregistrate in acest domeniu, cum reuseste un brand autohton nu doar sa supravietuiasca, ci sa faca si profit? Pentru a afla mai multe pe aceasta tema, am stat…

- Potrivit studiului realizat de Euler Hermes, sectorul transporturilor trece printr-o perioada favorabila, legata direct de contextul economic, in principal de creșterea consumului privat, care in 2017 a crescut cu mai mult de 10%. Aproape un sfert din exportul total de servicii al Romaniei din 2017,…

- Anotimpul calduros vine la pachet cu o mulțime de bucurii, iar natura este un aliat de incredere in ceea ce le privește. Desigur, ca și la orice alt capitol de altfel, bucuria va fi deplina cand și atmosfera va fi una prielnica. Dorința de a petrece timp de calitate in sanul naturii se regasește in…

- BUCURESTI, 16 iun — Sputnik, Doina Crainic. Urmatoarele produse, prezentate de treehugger.com, pot avea o reputatie proasta în ochii unora, însa merita o reconsiderare din mai multe motive. 1. Cartofii albi Considerata mult timp o hrana bogata în amidon, cu o valoare…

- 'Forta de munca devine din ce in ce mai greu de obtinut in Romania. La noi este cel mai mare ritm de depopulare a fortei de munca, un subiect extrem de dureros pentru noi, pentru ca in etapa urmatoare lipsa fortei de munca va fi mai dureroasa decat o criza economica', a declarat joi, intr-o conferinta…

- HMD Global, start-up-ul finlandez care controleaza brandul Nokia pe piata de smartphone-uri a devenit oficial un unicorn. Compania a primit inca o runda de finantare de 100 de milioane de dolari, fiind evaluata acum (intern) la 1 miliard de dolari. Dupa doar un an si jumatate de prezenta pe piata, aceste…

- În mod excepțional, în România ultimilor trei ani, problematica valorificarii deșeurilor din ambalaje a câștigat semnificativ în vizibilitate. Una dintre principalele cauze este înasprirea controlului care, pe de-o parte a constatat raportari eronate, de ordinul…

- Francesca Baciu are 22 de ani, este studenta la ASE dar si absolventa a scolii de balet, imbinand astfel pragmatismul matematic cu arta. Impreuna cu Ross Freddie Ray, absolvent al prestigioasei Royal Ballet School din Londra, au lansat o miscare ce isi propune (re)lansarea baletului in Romania. In…